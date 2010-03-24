В Киеве майор милиции взял в заложницы женщину

В Киеве работники УБОП спасли заложницу, за освобождение которой похитители требовали 86 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 18 марта 2010 года в столичное УБОП обратилась местная жительница с заявлением о похищении ее подруги.

Оперативниками было установлено, что гражданин С. выследил будущую жертву, силой затолкал в машину и увез в неизвестном направлении. Впоследствии выяснилось, что женщину незаконно удерживают в наемной квартире и за ее освобождение требуют выкуп в размере 86 тысяч американских долларов.

Под угрозами расправы над ней и ее семьей, заложница позвонила по телефону знакомому, у которого, по ее мнению, могла быть нужная сумма, и попросила помощи. В это время оперативники уже установили лиц, причастных к похищению женщины, и разрабатывали план по ее освобождению.

В помещении развлекательного заведения во время передачи денег пять злоумышленников были задержаны, а женщина освобождена.

По данному факту прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. На данный момент задержанные находятся под стражей.

В то же время, как стало известно УНИАН, одним из похитителей является майор милиции.