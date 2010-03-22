В Закарпатье снежной лавиной накрыло четырех сноубордистов, двое из них травмированы.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, вчера после обеда спасатели Говерлянского горно-поискового спасательного подразделения получили сообщение о том, что на горе Петрос Раховского района четверо сноубордистов из Киева (1974, 1968, 1962 и 1959 годов рождения) попали под снежную лавину.

«В телефонном режиме спасатели связались с пострадавшими и выяснили, что все выбрались из-под снежного завала, однако двое из них нуждаются в неотложной медицинской помощи, поскольку у одного сломана нога, а у другого - рука», - добавил помощник начальника.

Он также сообщил, что вчера поздно вечером пятеро спасателей Говерлянского ГПСП под горой Петрос нашли экстремалов. После оказания первой медицинской помощи их транспортировали в с. Лазещина, где передали медикам. Двое тех, кто отделались синяками, от госпитализации отказались.