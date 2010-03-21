На завтра синоптики обещают весеннюю погоду

22 марта в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в Украине, кроме южной и восточной части, днем на Левобережье пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью в Карпатах, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем в северных и западных областях (кроме Закарпатья) 6-11°, на остальной территории 12-17°, на юге Одесской области до 20°.

В Киевской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.