Правительство инициирует передачу украинской ГТС в концессию

Правительство инициирует передачу украинской газотранспортной системы в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции в Запорожской ОГА.

По его словам, в случае непринятия срочных мер украинская ГТС может превратиться в металлолом.

"Руководство государства Украина, которое сейчас ушло в отставку, вело неправильную политику: вместо того, чтобы затягивать наших партнеров работать через Украину, мы постоянно последние 5 лет искали врагов. А в результате мы можем получить, что через 5-7 лет после окончания строительства Северного и Южного потоков наша газотранспортная система будет не нужна ни России, ни странам Евросоюза. Потому что вся поставка газа из России в Евросоюз пойдет, минуя Украину. Нашу существующую газотранспортную систему можно будет порезать на металлолом, не более того", - заявил А.КЛЮЕВ.

Поэтому, сообщил первый вице-премьер, для избежания подобного исхода сейчас инициируется создание тройственного консорциума Украины, России и Евросоюза и последующая передача украинской ГТС в концессию.