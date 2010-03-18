В Главгосслужбе назвали среднюю зарплату чиновников

Средняя заработная плата государственных служащих по Украине составляет свыше 2513 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Главного управления государственной службы Украины Александр ШЕВЧЕНКО.

В то же время в 2009 году этот показатель составлял около 1900 грн.

А.ШЕВЧЕНКО объяснил, что 2513 грн. – это средняя заработная плата по начислению без учета налоговых отчислений, которые составляют 21% от начисленного.

Общий фонд заработной платы госслужащих и технического персонала государственных учреждений в 2009 году составил 8,6 млрд. грн.

Вместе с тем А.ШЕВЧЕНКО отметил, что в разных ведомствах средняя зарплата у чиновников отличается. Так, в 2009 году в Национальном банке Украины средняя заработная плата составляла около 12 тыс. грн., в то время как в районных государственных администрациях – 900-1000 грн.

А.ШЕВЧЕНКО также отметил, что для руководителей, состоящих на госслужбе, общий размер начисленной заработной платы ограничивается 14 тыс. грн.