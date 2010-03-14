Три заместителя главы Хмельницкой ОГА подали в отставку
04:49, 14 марта 2010Общество
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Сам глава - на больничном
Три заместителя главы Хмельницкой облгосадминистрации подали в отставку по собственному желанию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил проинформированный источник.
В частности, уволился временно исполняющий обязанности заместителя главы облгосадминистрации Петр КУПЧИШИН, заместитель по гуманитарным вопросам Николай ВАВРИНЧУК, заместитель по вопросам агропромышленного комплекса Владимир КИРИЛЮК.
Сейчас в Хмельницкой облгосадминистрации работает первый заместитель председателя Николай ДЕРИКОТ и заместитель по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политике Виктор КОЛИЩАК. Глава ОГА Иван ГАВЧУК находится на больничном.
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