Три заместителя главы Хмельницкой ОГА подали в отставку

Три заместителя главы Хмельницкой облгосадминистрации подали в отставку по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил проинформированный источник.

В частности, уволился временно исполняющий обязанности заместителя главы облгосадминистрации Петр КУПЧИШИН, заместитель по гуманитарным вопросам Николай ВАВРИНЧУК, заместитель по вопросам агропромышленного комплекса Владимир КИРИЛЮК.

Сейчас в Хмельницкой облгосадминистрации работает первый заместитель председателя Николай ДЕРИКОТ и заместитель по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политике Виктор КОЛИЩАК. Глава ОГА Иван ГАВЧУК находится на больничном.