Китай предоставит Украине 1,2 млн. долларов

Правительства Украины и КНР сегодня подписали соглашение о предоставлении Украине целевой бесплатной помощи в размере 10 млн. китайских юаней (1,2 млн. долл. США) для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение подписали сегодня министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине ГАО Юйшен.

В ходе церемонии подписания соглашения А.ЯЦЕНЮК сообщил, что правительства Украины и КНР согласуют направленность данных средств отдельным меморандумом.

Министр сообщил также, что согласно предварительным соглашениям данные средства будут направляться на приобретение медицинского оборудования, медпрепаратов для пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также средств спецзащиты для работников станции.