Гражданка Украины получила крупнейшую экологическую премию в мире

Украинка Ольга МЕЛЕНЬ стала единственным от Европы лауреатом наибольшей в мире экологической премии – премии Голдмана, и первой украинкой в списке лауреатов этой престижной награды за 17 лет ее существования.

Как сообщила УНИАН представитель по связям с общественностью Экологической премии Голдмана в Украине Анна ПАТЕНТНА, церемония вручения премии состоялась 24 апреля в Сан-Франциско (США).

Экологическая премия Голдмана была учреждена в 1990 году общественным лидером и филантропом Ричардом ГОЛДМАНОМ и его женой Родой ГОЛДМАН. Премию Голдмана ежегодно получают лишь шесть личностей в мире - по одному от Северной Америки, Африки, Азии, Южной Америки, Европы, островов и островных государств. Победители Экологической премии Голдмана определяются международным жюри из списка лиц, конфиденциально номинированных мировой сетью экологических организаций и личностей. Премия Голдмана в размере 125 тыс. долларов является наибольшей экологической премией в мире.

В этом году премию получили:

Северная Америка - Крейг УИЛЛЬЯМС, 58 лет, штат Кентукки. К.УИЛЛЬЯМС сумел убедить Пентагон отказаться от планов сжигать устаревшее химическое оружие и учредил всеамериканское неформальное объединение, которое выступает за применение безопасных способов ликвидации устаревшего оружия.

Африка - Сайлас Кпанан’Айунг СИАКОР, 36 лет, Либерия. С.СИАКОР привел доказательства того, что бывший президент Либерии Чарльз ТЕЙЛОР использовал прибыль, полученную от бесконтрольной вырубки леса, для оплаты 14-летней войны. Доказательства, собранные С.СИАКОРОМ с большим риском для жизни, привели к тому, что Совет Безопасности ООН запретил экспорт лесоматериалов из Либерии.

Азия - Ю Сяоганг, 55 лет, Китай. На протяжении многих лет Ю разрабатывал новаторские программы управления водоразделами и при этом исследовал и документировал социально-экономическое влияние строительства дамб на население в Китае. Его отчеты стали основной причиной того, что центральное правительство стало выплачивать дополнительную компенсацию крестьянам, выселенным из своих сел, когда строились дамбы.

Южная и Центральная Америка - Тарсисио Феитоса да СИЛЬВА, 35 лет, Бразилия. Да СИЛЬВА стоит во главе движения за превращение тропических лесов на отдаленных территориях северной Бразилии, которые беспощадно вырубаются, в заповедники.

Острова и островные государства - Энн КАДЖИР, 32 года, Папуа-Новая Гвинея. Э.КАДЖИР обнародовала доказательства коррупции в правительстве Папуа-Новой Гвинеи, которое было соучастником незаконной вырубки леса, что приводило к разрушению последнего большого участка тропического леса в азиатско-тихоокеанском регионе.

Европа - Ольга МЕЛЕНЬ, 26 лет, Украина. О.МЕЛЕНЬ, работая адвокатом, использовала легальные средства для прекращения строительства большого канала в дельте Дуная, одной из самых ценных водных территорий в мире. За свою деятельность она подвергалась нападкам со стороны правительства, которое было при власти до Помаранчевой революции. “Ольга действительно рисковала. Она выступила против коррумпированного государственного режима в то время, когда это было крайне опасно. Она и ее коллеги, а также другие люди, которые вели борьбу против строительства канала, символизируют настоящий дух Новой Украинской Демократии”, - отметил директор Дунайско-Карпатской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Майкл БАЛЬТЦЕР.

15 мая в 12.00 в УНИАН состоится пресс-конференция О.МЕЛЕНЬ и экологов, которые представят альтернативный проект строительства канала в дельте Дуная.