Правоохранители раскрыли убийство 28-летней давности

Черкасские правоохранительные органы раскрыли убийство, совершенное почти 28 лет назад.

Как сообщила УНИАН инспектор Центра общественных связей УМВД в Черкасской области Наталия ТАРАН, в июле 1978 года в собственном доме со смертельной травмой головы был выявлен труп 68-летнего мужчины. Учитывая явные признаки насильственной смерти пострадавшего, по факту убийства тогда было возбуждено уголовное дело, однако его расследование затянулось на 28 лет.

Детали раскрытия этого убийства правоохранители не разглашают. В то же время они утверждают, что преступником, личность которого они все это время пытались установить, является 59-летний житель Кривого Рога, ранее судимый за различные преступления. По данным следствия, 27 июня 1978 года он сбежал из Днепропетровской психоневрологической больницы, где находился на лечении.

После побега злоумышленник приехал в село Томашовка Уманского района и, войдя в доверие к пострадавшему, стал жить в его доме. Ровно через месяц - 27 июля 1978 года - злоумышленник с целью завладения 80 рублями бутылкой ударил по голове владельца жилья. В результате тот получил осколочный перелом правой височной кости, от чего умер на месте. Убийца бежал и длительное время скрывался.