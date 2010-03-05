Киевский картонно-бумажный комбинат приобрел 78,45% акций ОАО "Энергия"

Победителем объявленного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурса по продаже 78,45% государственного пакета акций ОАО "Энергия" признано ОАО "Киевский картонно-бумажный комбинат".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, реализационная стоимость проданного пакета акций составила 26 млн. 271 тыс. грн. при стартовой цене в 25 млн. 650 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса инвестор, в частности, должен обеспечить прирост производственных мощностей за счет мероприятий по техническому переоснащению и реконструкции производства на сумму не менее 180 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Энергия" (г. Обухов, Киевская обл.) занимается производством тепловой энергии.

По данным Фонда госимущества, прибыль предприятия за 9 месяцев 2009 года составила 2,1 млн. грн., объем реализованной продукции – 41 млн. 459 тыс. грн., дебиторская задолженность – 6 млн. 278 тыс. грн., кредиторская задолженность – 4 млн. 168 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 37 млн. 179 тыс. грн.

ОАО "Энергия" арендует земельный надел площадью 55 тыс. кв. м.

ОАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" – одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции. Мощность по переработке вторичного сырья составляет свыше 850 тонн в сутки. В общем выпуске целлюлозно-бумажной продукции в Украине доля комбината составляет около 30%.