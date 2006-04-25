На Майдане Незалежности двумя выстрелами ранен 32-летний мужчина
16:12, 25 апреля 2006Общество
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В больнице скорой помощи отказались назвать фамилию
Сегодня в Киеве на майдане Незалежности двумя выстрелами был ранен 32-летний мужчина.
Как передает корреспондент УНИАН, выстрелы раздались в тот момент, когда пострадавший выходил из торгово-развлекательного центра «Глобус».
Представитель правоохранительных органов уточнил, что нападавший стрелял из пистолета с резиновыми пулями. Он скрылся. Место происшествия оцеплено милицией.
Потсрадавший госпитализирован в столичную Больницу скорой помощи (БСП) с ранением правого бедра. Врачи проводят операцию. В приемном отделении БСП отказались назвать фамилию пострадавшего.
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