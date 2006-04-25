На Майдане Незалежности двумя выстрелами ранен 32-летний мужчина

Сегодня в Киеве на майдане Незалежности двумя выстрелами был ранен 32-летний мужчина.

Как передает корреспондент УНИАН, выстрелы раздались в тот момент, когда пострадавший выходил из торгово-развлекательного центра «Глобус».

Представитель правоохранительных органов уточнил, что нападавший стрелял из пистолета с резиновыми пулями. Он скрылся. Место происшествия оцеплено милицией.

Потсрадавший госпитализирован в столичную Больницу скорой помощи (БСП) с ранением правого бедра. Врачи проводят операцию. В приемном отделении БСП отказались назвать фамилию пострадавшего.