Президент подписал изменения к Хозяйственному процессуальному кодексу

О назначения судебных экспертиз

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменения в статью 41 Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно назначения судебных экспертиз”. Текст размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщалось, 11 февраля Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено, что проведение судебной экспертизы поручается государственным специализированным учреждениям или непосредственно лицам, которые отвечают требованиям, установленным Законом Украины «О судебной экспертизе».

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