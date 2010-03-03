В Кировоградской области врачи подделывали истории болезней

В Кировоградской области возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц Знаменской центральной районной больницы за подделку историй болезней, в результате чего девяти гражданам незаконно выплачено пенсий по инвалидности и компенсаций на общую сумму более 410 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, установлено, что служебные лица ЦРБ составили 4 неправдивых эпикриза о пребывании гражданина на стационарном лечении, а в дальнейшем в областное бюро медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) направили экспертное заключение комиссии об установлении причинной связи болезней, инвалидности и смерти с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов в результате аварии на ЧАЭС.

В действительности гражданин комиссии не проходил, но на основании документов бюро МСЭК установило ему третью группу инвалидности, что позволило получить повышенную пенсию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.