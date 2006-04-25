До конца апреля кратковременные дожди, до 20° тепла и заморозки

26 апреля на территории Украины сохранится переменная облачность. В Закарпатье, Прикарпатье, в восточных областях, а днем и в Крыму и в Приазовье пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях и на юге Крыма - 2-7° тепла; днем - 13-18°, в восточных областях, Крыму и Приазовье - 8-13°; в Закарпатье ночью – около 10°, днем - 19-24°.

27-28 апреля переменная облачность. Без осадков, только в западных областях отдельные грозовые дожди; в восточных областях, на юге Левобережья и в Крыму 27 апреля кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье до 14 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла (на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°), в большинстве западных областей и на юге Крыма - 3-8° тепла; днем - 13-18°, на юге Левобережья и в Крыму - 9-14°; в Закарпатье ночью - 7-12°, днем - 18-23°.

29-30 апреля в западной части кратковременные дожди, грозы; в Крыму отдельные грозовые дожди; на остальной территории без осадков.

Температура ночью на востоке страны - 1-6° тепла (на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°), на остальной территории - 3-9° тепла; днем - 14-19°, в западных областях - понижение температуры до 8-13°.

1-4 мая в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории отдельные грозовые дожди.

Температура ночью - 3-8° тепла, в восточных, Сумской, Полтавской областях - 1-6° тепла, местами заморозки 0-5°; днем - 14-20° тепла, в Крыму - 13-17°.

26 апреля в Закарпатье, Прикарпатье, в восточных областях, а днем и в Крыму и в Приазовье отдельные грозы. 27-28 апреля в Украине, кроме большинства западных областей и юга Крыма, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.

В Киеве и области 26 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью - 1-3° тепла, днем - 15-17°; по области ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 13-18° тепла.

27-28 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки - 0-5°; днем - 13-18° тепла.

29-30 апреля без осадков. Температура ночью - 3-7° тепла, днем - 15-19°.