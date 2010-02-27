Эксперты: Украина может стать 6-м в мире крупнейшим поставщиком оружия

Украина по итогам прошлого года может выйти на шестое место в мире по продаже оружия.

Такое убеждение выразили эксперты Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК и Сергей ЗГУРЕЦ в статье для газеты "Зеркало недели".

По их словам, благодаря заключенным в 2009 году контрактам, Украина впритык приблизилась к пятерке мировых лидеров оружейной торговли и, по предварительным подсчетам, может оказаться в шестерке крупнейших поставщиков оружия после США, России, Франции, Германии и Израиля.

Объясняя эти прогнозы, В.БАДРАК и С.ЗГУРЕЦ отметили, что согласно данным Агентства по вопросам ОПК Минпромполитики Украины, объем производства предприятий ОПК страны в 2009 году вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом, что даст возможность Украине выйти на 6 место в мире по объемам продаж оружия.

При этом наибольший рост производства по итогам года отмечен в авиастроении -77%, судостроении - 71%, в секторе производства вооружений и военной техники - 16%.

«Учитывая экономический кризис, результаты действительно поражают. Но есть еще один важный нюанс: положение ОПК Украины в прошлом году улучшилось исключительно за счет оружейного экспорта», - отметили эксперты.

Аналитики утверждают, что 2009 год стал для Украины рекордным по заключению крупных контрактов.

«Пакет заказов ГК «Укрспецэкспорт» и ее дочерних предприятий обеспечил задел для солидного роста ежегодных объемов оружейного экспорта на ближайшие два-три года. Речь идет о контрактах на модернизацию военно-транспортных самолетов Ан-32 для Индии (стоимостью свыше 400 млн. дол.), поставки партии малых десантных кораблей на воздушной подушке типа «Зубр» Китаю (на 315 млн. дол.), поставки Ираку шести военно-транспортных самолетов Ан-32 (на сумму около 100 млн. дол.) и 420 новых бронетранспортеров БТР-4 (на сумму около 46 млн. дол.), наконец, о поставках большой партии бронетранспортеров Таиланду», - пишут эксперты.

«Также весомыми стали поставки газотурбинных установок производства ГП «Зоря-Машпроект» для индийских ВМС (для ранее поставленных Индии фрегатов российского производства и национальных эсминцев проектов Р15А и Р15В). А также соглашение на поставку ВВС Индии 100 двигателей АІ-20 сер. 5 для Ан-32 (стоимостью около 110 млн. дол.)», - рассказали аналитики.