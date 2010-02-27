Минэкономики хочет в корне изменить стратегическое планирование

Министерство экономики Украины подготовило законопроект «О государственном прогнозировании и стратегическом планировании», которым предлагается принципиально изменить систему прогнозирования и планирования социально-экономического развития.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Как отметил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, в законопроекте предложено модернизировать систему краткосрочных документов (годовых – УНИАН) и исключить из нее Государственную программу экономического и социального развития Украины на соответствующий год, поскольку ее разработка потеряла свою актуальность.

Вместе с этим, предлагается ввести годовые планы работы центральных органов исполнительной власти. “Настоящий документ теперь будет иметь свое собственное нормативно-правовое обеспечение, которое предоставит возможность закрепить внедрение программно-целевого метода в практику их деятельности”, - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Таким образом, система на краткосрочный период будет включать: Прогноз экономического и социального развития Украины на краткосрочный период; Государственный бюджет Украины; программы экономического и социального развития Автономной Республики Крым, областей, районов, городов; местные бюджеты.

Важной новацией законопроекта является усиление полномочий Минэкономики по повышению эффективности разработки, реализации и контроля за выполнением государственных целевых программ.

Вместе с этим, предложенные изменения, отметил министр экономики, предоставляют возможность изменить подход к среднесрочному прогнозированию, согласовать его с прогнозами долгосрочных тенденций развития, обеспечить координацию из разработки, реализации долгосрочных стратегий и программ развития Украины.

Документом пересмотрена и расширена система среднесрочных документов. Так, вместо трех прогнозных документов социально-экономического развития предлагается оставить прогноз экономического и социального развития Украины на среднесрочный период и прогноз бюджета на плановый и следующие три года.

Основным документом, который определяет механизмы реализации Программы деятельности правительства на среднесрочный период и обеспечивает взаимосвязь всех других документов, должен стать Стратегический план развития Украины.

В систему на среднесрочный период включены такие документы: Стратегический план развития Украины; Прогноз экономического и социального развития Украины на среднесрочный период; прогноз показателей соответствующего бюджета на планируемый и три следующих бюджетных периода; государственные целевые программы; региональные и местные целевые программы; стратегические планы деятельности центральных органов исполнительной власти; стратегические планы развития государственных хозяйственных объединений, национальных акционерных компаний, государственных холдинговых компаний; основные принципы денежно-кредитной политики.

Целью разработки долгосрочных документов, подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН, является определение стратегического виденья развития страны с учетом мировых и отечественных тенденций. Для этого в законопроекте введен долгосрочный горизонт прогнозирования и планирования (свыше 5 лет). В частности, это такие документы, как Схема (прогноз) развития и размещения производительных сил Украины, Генеральная схема планирования территории Украины, Стратегия развития Украины, Государственная стратегия регионального развития, стратегии развития Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, а также городов с численностью населения более 50 тыс. человек и др.