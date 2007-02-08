ВР внесла изменения в структуру СБУ

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в ст.2 Закона Украины «Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовал 341 народный депутата из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

Принятым законом внесены изменения в действующий закон, учитывая снижение численности Службы безопасности Украины (СБУ) до 33500 чел., в том числе до 27200 военнослужащих в связи с созданием отдельного органа - Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на базе соответствующих подразделений СБУ.