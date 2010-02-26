В Львове похоронили сестру главнокомандующего УПА Наталию

Сегодня в Львове состоялась траурная церемония похорон сестры главнокомандующего УПА Романа Шухевича – Наталии Шухевич-Геграевой. Ее похоронили в семейном склепе семьи Шухевичей, который находится на поле №3 историко-культурного музея-заповедника «Лычаковское кладбище».

Панихида состоялась в львовском храме Святого Андрея Первозванного, после чего процессия отправилась по улице Пекарской к Лычаковскому кладбищу. В траурном шествии приняли участие руководство Львовской ОГА и Львовского областного совета, депутаты областного совета, представители общественных организаций, культурные и творческие деятели.

Наталия Шухевич–Геграева умерла 21 февраля в г. Нальчик (Россия).

Родилась 25 февраля 1922 г. в г. Радехов (Львовская область). С 50-х годов прошлого столетия Наталия Шухевич жила в столице Кабардино-Балкарии - городе Нальчик, на Кавказе, родине своего мужа Муталифа Геграева.

Была третьим - самым младшим ребенком в семье. 7 сентября 1940 года за сотрудничество с Организацией украинских националистов студентку Львовского мединститута Н.Шухевич приговорили к 10 годам каторжных работ на Урале и пяти годам ссылки в Казахстане.

Впоследствии срок сократили, поскольку была несовершеннолетней. В Казахстане вышла замуж за фельдшера Муталифа Геграева из Кабардино-Балкарии, также политзаключенного. В 1956 г. после ссылки, поселилась в Глинянах вблизи Львова. Впоследствии под давлением органов КГБ супруги вынуждены были вернуться на Кавказ и осесть в Нальчике. Женщина обучила мужа украинскому языку, и в семье они общались только на украинском. Оставшись верной Украинской греко-католической церкви, Н.Шухевич в последний раз посетила родной город Львов в 2000 году, чтобы побывать на литургии, которую служил Папа Римский Иван Павел II.