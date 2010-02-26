Военный-контрактник предпочел нищенство службе в армии
18:18, 26 февраля 2010Общество
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После задержания беглеца взяли под стражу
Военная прокуратура Житомирского гарнизона возбудила уголовное дело против военнослужащего по контракту, который сбежал из воинской части и нищенствовал.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Житомирского гарнизона.
В сообщении уточняется, что в начале 2006 года военнослужащий одной из частей области самовольно покинул расположение воинской части.
В октябре прошлого года беглеца задержали на территории Волынской области.
У родителей он не появлялся и не выходил на связь с ними, а все время нищенствовал и не имел постоянного места жительства.
После задержания беглеца взяли под стражу.
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