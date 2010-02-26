Военный-контрактник предпочел нищенство службе в армии

Военная прокуратура Житомирского гарнизона возбудила уголовное дело против военнослужащего по контракту, который сбежал из воинской части и нищенствовал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

В сообщении уточняется, что в начале 2006 года военнослужащий одной из частей области самовольно покинул расположение воинской части.

В октябре прошлого года беглеца задержали на территории Волынской области.

У родителей он не появлялся и не выходил на связь с ними, а все время нищенствовал и не имел постоянного места жительства.

После задержания беглеца взяли под стражу.