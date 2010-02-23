В Одессе милиция задержала вора, который обокрал 30 квартир

В Одессе милиция задержала вора, подозреваемого в ограблении не менее 30 квартир.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МВД Украины в Одесской области, сотрудники Суворовского районного отдела милиции Одессы расследуют пять уголовных дел по установленным фактам не менее 30 квартирных краж, в совершении которых обоснованно подозревается 29-летний вор-рецидивист.

В ЦОС уточнили, что «выдавал опытного «домушника» одинаковый почерк совершаемых преступлений: в жилища зажиточных граждан он проникал путем повреждения металлопластиковых окон и балконных дверей и, не теряя времени, выносил все, что попадало в руки».

По словам сотрудника угрозыска Суворовского РОВД Евгения БУРДЕЙНОГО, «злоумышленник выбирал квартиры, в которые проникал в отсутствие хозяев, руководствуясь исключительно своей интуицией. Чаще всего предметом посягательств были золотые изделия, денежные средства, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны и телевизоры».

Вор сбывал похищенное имущество прохожим, а деньги тратил на личные нужды.

В ходе досудебного следствия получены показания от задержанного и изъят ряд вещественных доказательств, которые «подтверждают его стопроцентную причастность к зафиксированным фактам краж», подытожил Е.БУРДЕЙНЫЙ.