В Одессе милиция задержала вора, который обокрал 30 квартир
Изъяты вещественные доказательства
В Одессе милиция задержала вора, подозреваемого в ограблении не менее 30 квартир.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МВД Украины в Одесской области, сотрудники Суворовского районного отдела милиции Одессы расследуют пять уголовных дел по установленным фактам не менее 30 квартирных краж, в совершении которых обоснованно подозревается 29-летний вор-рецидивист.
В ЦОС уточнили, что «выдавал опытного «домушника» одинаковый почерк совершаемых преступлений: в жилища зажиточных граждан он проникал путем повреждения металлопластиковых окон и балконных дверей и, не теряя времени, выносил все, что попадало в руки».
По словам сотрудника угрозыска Суворовского РОВД Евгения БУРДЕЙНОГО, «злоумышленник выбирал квартиры, в которые проникал в отсутствие хозяев, руководствуясь исключительно своей интуицией. Чаще всего предметом посягательств были золотые изделия, денежные средства, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны и телевизоры».
Вор сбывал похищенное имущество прохожим, а деньги тратил на личные нужды.
В ходе досудебного следствия получены показания от задержанного и изъят ряд вещественных доказательств, которые «подтверждают его стопроцентную причастность к зафиксированным фактам краж», подытожил Е.БУРДЕЙНЫЙ.