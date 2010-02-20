Создается впечатление, что в Украине все мужчины здоровы

В Украине практически не диагностируют бесплодие у мужчин, сообщил сегодня главный репродуктолог Украины Александр ЮЗЬКО на конференции «Актуальные медико-правовые проблемы репродуктивной медицины» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, из года в год национальная система здравоохранения не фиксирует диагнозы мужского бесплодия, таким образом “создается такое впечатление, что в Украине мужского бесплодия нет и все мужчины здоровы”.

“Непонятно, почему есть регионы, в которых нулевые показатели диагностики бесплодия у мужчин. Там не диагностируют эту патологию. Я эти данные передаю на регионы, начальникам управлений, чтобы они обратили внимание на это несоответствие”, – сказал А.ЮЗЬКО.

Он подчеркнул, что причиной бездетных браков является в 30% случаев мужское бесплодие, в 30% - женское, в 30% - общие факторы, а в 10% случаев причина неизвестна.

А.ЮЗЬКО обратил внимание на то, что в Украине традиционно женщины принимают на себя ответственность при бесплодии и десятки лет лечатся с другими диагнозами.

В то же время А.ЮЗЬКО отметил, что существует несоответствие в статистических данных по количеству бесплодных женщин в Украине. “По абсолютным статистическим данным, бесплодных женщин в Украине - 10% (700 тысяч человек), наша система диагностирует около 50 тысяч, а где еще 650 тысяч?” – спросил главный репродуктолог Украины.