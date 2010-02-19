Передано в суд дело о контрабандне ювелирных украшений

Прокуратурой Одесской области утверждено обвинительное заключение и направлено в апелляционный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению гражданина Турции и гражданина Украины, которые в мае прошлого года контрабандно ввезли в Украину 5 тыс. 342 изделия из золота весом 12,2 кг, 40 тыс. 551 изделие из серебра весом 102,2 кг и 421 изделие из недрагоценных металлов общей стоимостью более 7,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, досудебное следствие по делу проведено областным управлением СБУ, предметы контрабанды изъяты и приобщены к делу как вещественные доказательства.

Гражданин Турции содержится под стражей, к нашему соотечественнику применена мера пресечения - подписка о невыезде.