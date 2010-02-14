Партия регионов требует наказывать за заявления о фальсификации выборов

Депутаты от Партии регионов обратились в Генеральную прокуратуру относительно правовой оценки заявлений первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

В частности, по его словам, юридическая служба партии и народные депутаты обратились с письмом к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой изучить высказывания А.ТУРЧИНОВА и Ю.ЛУЦЕНКО относительно фальсификации выборов.

По мнению регионалов, в этих заявлениях содержатся признаки состава преступления по статье 383, часть 2 (заведомо ложное сообщение о преступлении, в котором создаются искусственные доказательства) Уголовного кодекса Украины.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что сегодня идет массовое подталкивание людей к совершению неправомерных действий. В частности, утверждает он, людей вынуждают писать заявления о нарушении на выборах, что также может подпадать под вышеупомянутую статью Уголовного кодекса.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что на сегодняшний день суды рассмотрели 87 исков относительно фальсификации на выборах, и все иски отклонены. То есть, выиграла Партия регионов, сказал депутат.