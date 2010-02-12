Азаров уверен, что в марте Украина расплатится с Газпромом
17:38, 12 февраля 2010Общество
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"Нафтогазу нужен аудит и смена руководства"
Партия регионов заявляет о намерении провести полный аудит деятельности НАК «Нафтогаза Украины» и заменить руководство компании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.
По его словам, главной задачей сегодня является оздоровление компании, чтобы у нее появились деньги.
Н.АЗАРОВ также считает, в марте Украина сможет расплатиться с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале газ. Он уверен, что это произойдет не за счет золотовалютных резервов.
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