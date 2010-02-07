После голосования умерла 73-летняя женщина

В Харькове возле избирательного участка умерла пожилая женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре связей с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области, это произошло в Московском районе Харькова на 172 избирательном участке, расположенном в средней школе №140.

По словам свидетелей события, 73-летняя пенсионерка после голосования вышла из помещения участка на улицу, где ей внезапно стало плохо. Женщина умерла до приезда бригады неотложной помощи.

В настоящее время врачами устанавливается причина смерти пенсионерки.