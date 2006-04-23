В столице Чада Нджамене сегодня потерпел крушение транспортный самолет Ан-72, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя Агентства по безопасности и аэронавигации по Африке и Мадагаскару, на борту самолета находились шесть членов экипажа, все они погибли.

Самолет перевозил продовольствие из ливийского города Себха. При заходе на посадку на борту самолета возникли технические проблемы.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются, передает NEWSru.