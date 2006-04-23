Президент с женой посетили Владимирский собор (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО посетили Пасхальное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, службу отправил предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

В разговоре с журналистами Президент еще раз поздравил всех граждан Украины с Пасхой. «В этот день наша цель была подать сигнал единства во Христе всем и каждому, независимо от того, в какой храм или собор мы ходим», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что в этом году Украина впервые празднует Воскресенье Христово с Благодатным огнем, привезенным из Єрусалима.

В пасхальной корзине президентских супругов были сладости. Как объяснил В.ЮЩЕНКО, - это часть семейной традиции. По словам К.ЮЩЕНКО, каждый год на Пасху она с детьми выпекает пасхи и расписывает писанки.