МЧС предупреждает о возможных подтоплениях в трех областях

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о возможных подтоплениях в Одесской, Киевской и Черниговской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по оперативной информации Украинского Гидрометцентра, 23-25 апреля ожидается формирование наивысших уровней паводковой волны по водопостам (в см над нулем поста): Рени 560-570 см, Измаил 400-410 см, Килия 245-255 см, Вилково 165-170 см с подтоплением хозяйственных объектов Ренийского и Измаильского морских торговых портов, хозяйственных объектов г. Измаил, низкорасположенных участков г. Вилково.

23-24 апреля в результате последующего роста уровней воды на участке Днепра выше Киевского водохранилища (в пределах Украины) ожидается достижение отметок начального затопления (нарушение транспортной связи) ряда приречных населенных пунктов Рипкинского (в частности, с.Кукари, Сусловка, Плехтеевка) и Черниговского районов (в частности, с.Прохоров) Черниговской области.