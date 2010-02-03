Назначен временный руководитель крымской милиции
20:21, 03 февраля 2010Общество
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Приказ первого замминистра
Первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник милиции Михаил КЛЮЕВ своим приказом возложил временное исполнение обязанностей начальника ГУ МВД Украины в АР Крым на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя начальника Крымского Главка милиции – начальника Управления борьбы с организованной преступностью.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 1 февраля остановил действие распоряжения Кабинета министров о назначении Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел - начальником Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.
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