В «Борисполе» благополучно сел аварийный самолет

Сегодня в аэропорту "Борисполь" (г. Киев) благополучно совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12 авиакомпании "Аэрочартер".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель аэропорта “Борисполь”.

По словам собеседника агентства, при заходе на посадку “у самолета не сработала индикация выпуска шасси”.

При этом он добавил, что “самолет совершил благополучную посадку и сейчас разгружается в аэропорту”.

Напомним, сегодня в Украине сохраняются сложные метеоусловия, из-за чего задерживается ряд внутренних авиарейсов, в частности в восточном направлении.