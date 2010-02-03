В Украине реализуются более 45 совместных проектов с МФО

на 13,7 млрд. долл.

Киев. 2 февраля. УНИАН. В Украине на различных стадиях реализации находятся свыше 45 проектов с международными финансовыми организациями на сумму 13,7 млрд. долл. США, а также 235 совместных проектов по материально-технической помощи, начатых в 2008 и 2009 годах (включая проекты на площадке ЧАЭС), общей контрактной стоимостью свыше 3,1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Отмечается, что на стадии реализации находятся 22 общих с МФО проекта в государственном секторе экономики на сумму 3,4 млрд. долл. США. При этом в 2008 и 2009 годах существенно улучшилась структура и качество портфеля проектов МФО путем направления большей части ресурсов для развития инфраструктуры (энергетика - 27% ресурсов (в 2007 г. - 15 %), транспорт - 29%).

Среди проектов, в частности: проекты по повышению пропускной способности железнодорожного направления Знаменка – Джанкой, реконструкция автомобильных дорог на подъезде к Киеву и в Киевской, Житомирской, Полтавской областях, реконструкция электрических сетей и строительство воздушных линий в центральной, южной частях Украины и в Крыму, строительство метрополитена в Днепропетровске и Донецке, программы по энергоэффективности и охране окружающей среды, улучшению предоставления услуг населению по тепло- и водоснабжения и др.

В Минэкономики подчеркивают, что портфель совместных проектов с МФО за 2 года был увеличен более чем в 2 раза, а для реализации новых проектов по МТП в 2010 году планируется привлечь 534,9 млн. долл. США, что в 1,5 раза больше, чем в 2009 году.