В Харькове подорвали Сельпо (фото)

Сегодня в Харькове в супермаркетах “Сельпо” и ЮСИ, расположенных в жилом массиве “Алексеевка”, прогремели два взрыва.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной милиции, в результате взрывов, которые прогремели почти одновременно, жертв нет, но есть пострадавшие. Они отправлены в больницы.

Сообщение о взрывах на телефон “02” поступило в 11.44. В результате взрывов пострадали 14 человек, среди которых двухлетний ребенок.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач городской больницы скорой помощи Александр ЗАЙЦЕВ, все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести, у некоторых – сотрясение мозга. Шестеро из пострадавших после оказания медицинской помощи отправлены домой.