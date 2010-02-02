Тимошенко: с кредитными союзами постпим как с банками

После победы на президентских выборах Юлия ТИМОШЕНКО обещает тщательным образом разобраться с работой не только коммерческих банков, но и кредитных союзов, и в случае необходимости, принять меры по рефинансированию части из них или национализации тех, которые не в состоянии выплачивать вкладчикам их средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время теледебатов в прямом эфире на Первом Национальном телеканале.

«Наша задача – после президентских выборов закончить национализацию тех банков, которые обанкротились и не выплачивают людям депозиты. В том числе, это банк «Надра» и другие банки, в том числе, и кредитные союзы. Я думаю, что мы пойдем двумя путями: это рефинансирование кредитных союзов – предоставление им такого же ресурса, как и коммерческим банкам, или национализация», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что все, кто будет признан виновным в обмане людей в банках и кредитных союзах, обязательно ответят по закону.

«Мы поставим на место работу кредитных союзов. Те, кто нарушил, будут отвечать по закону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в теледебатах одна, поскольку В.ЯНУКОВИЧ отказался вести публичную дискуссию со своим конкурентом.