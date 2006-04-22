В храме Гроба Господня в Иерусалиме свершилось чудо схождения Благодатного огня.

Огонь возгорелся в пещере Гроба Господня, где находится каменное ложе, на котором покоилось снятое с креста тело Спасителя. В момент совершения чуда в пещере находился только патриарх Иерусалимский Феофил.

Патриарх вышел из пещеры, неся лампаду со Святым огнем. Верующие, стоящие в первых рядах, зажигают от него свои свечи, и огонь быстро передается от одного человека другому. Многие в буквальном смысле умываются огнем, который в первые минуты обладает необычным свойством - он не жжет.