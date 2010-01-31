Налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом 5,8 млн

В Волынской области прекращена работа конвертационного центра с обращением 5,8 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, по общим материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и налоговой милиции ГНА в Волынской области возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины в отношении частного предпринимателя, причастного к созданию конвертационного центра.

Нарушитель использовал в своей хозяйственной деятельности схемы уклонения от уплаты налогов, искусственно завышая налоговый кредит предприятиям на территории Волынской области и занижая налоговые обязательства при покупке и реализации товаров на территории Украины. За время деятельности конвертационного центра обращение денежных средств составило 5,8 млн. грн.

На протяжении двух последних лет конвертационный центр предоставлял платные услуги по конвертации денежных средств субъектам ведения хозяйства Волынской области. Проводилась условная реализация товаров, работ и услуг, которые фактически не предоставлялись, а использовались покупателями для формирования налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Также установлено, что организатор центра для минимизации налогового обязательства документально отображал заключение соглашений на приобретение промышленных и продовольственных товаров у ликвидированных субъектов хозяйственной деятельности или процедура ликвидации которых продолжается.

Внося заведомо ложные данные в документы обязательной налоговой отчетности, частный предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму 2,9 млн. грн.

Во время обысков по месту жительства и рабочему адресу организаторов конвертационного центра изъяты документы о регистрации и деятельности субъектов хозяйственной деятельности, черновые записи, техническую аппаратуру, с помощью которой изготовлялись банковские карточки и другие документы.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.