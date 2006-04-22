Христиане в Иерусалиме ожидают Благодатного огня

Тысячи христиан со всего мира собрались в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня, на прилегающих улицах и площадях в ожидании Благодатного огня, который ежегодно чудесным образом возгорается накануне Пасхи, сообщает РИА «Новости».

Храм Гроба Господня поделен между несколькими христианскими Церквами: большая часть святынь принадлежит Иерусалимской Православной церкви, есть также армянский, коптский, сирийский и францисканский приделы. Самое священное место храмового комплекса - часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе (лавица), где покоилось тело Христа после Крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе чудесно возгорается Благодатный огонь.

Самое раннее упоминание о схождении Святого огня в канун Воскресения Христова (Пасхи) датируется IV веком. Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) начинается с раннего утра и состоит из целого ряда ритуалов. Вначале Кувуклию осматривает и опечатывает полиция. Старшины православной арабской молодежи, сидя на плечах друг у друга и скандируя "нет веры, кроме веры Православной, Христос - истинный Бог", просят Господа даровать верующим Благодатный огонь.

В полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в Кувуклию. В пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Иерусалимский патриарх войдет внутрь Кувуклии в одном полотняном подряснике - чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. Затем вход в часовню опечатают и наступит напряженная тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня.

Считается, что, если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а те, кто находится в храме, погибнут.

Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. В это время в храме гасится свет. Некоторое время спустя в храме появляются необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз, а из отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света. Нередко в эти минуты необъяснимым образом загораются лампады и свечи в руках молящихся.

Открываются двери Кувуклии - и выходит патриарх с Благодатным огнем. Верующие, стоящие в первых рядах, зажигают от него свои свечи, и огонь передается от одного человека другому. Первые минуты этот огонь обладает удивительным свойством - он совершенно не обжигает.