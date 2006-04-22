Украина может снять запрет мясо из Польши

Украина в начале мая может снять запрет на ввоз мяса и мясопродуктов из Польши, сообщил корреспонденту УНИАН Главный государственный ветеринарный инспектор Украины Иван БИСЮК.

По его словам, все будет зависеть от оперативности проведения переговоров. И.БИСЮК отметил, что 26 апреля планируется провести встречу заместителей ветинспекторов Украиыны и Польши на границе, а сейчас ветслужбы отрабатывают проект протокола о дальнейшей работе.

В частности, И.БИСЮК отметил, что у украинской ветслужбы есть замечания к польской стороне, поскольку «Польша запускает к себе мясо только через два пропускных пункта, на которых есть ветеринарный контроль, а к нам выпускает по всем пунктам, которых более 28». Он отметил, что Ветдепартамент Украины ставит условие, что на территорию нашей страны мясо и мясная продукция должны пропускаться только через пропускные пункты, на которых совершается ветеринарный контроль. «Должна завозиться только продукция, произведенная в Польше, реэкспорт мы не принимаем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Государственный департамент ветеринарной медицины Украины 26 марта этого года ввел запрет на импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.

Заместитель ветеринарного инспектора Польши Цезарий БОГУШ заявил, что Украина может в начале мая снять запрет на ввоз польского мяса и мясопродуктов.