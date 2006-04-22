“Нафтогаз” не платит НДС

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК настаивает на том, что НАК “Нафтогаз Украины” не платит в государственный бюджет НДС.

Об этом он заявил в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” (22-28 апреля).

“Нюанс в том, что НДС - это налог не с компании, а с потребителя, который должен был бы сразу идти в бюджет. Это не доход НАК. Доход «Нафтогаза» - цена газа. Технологически компания платит этот налог при продаже газа, но НДС не входит в цену энергоносителя, а начисляется сверх нее, поэтому и не принадлежит НАК. Он дальше переносится на потребителей, например, на меткомбинаты. Те экспортируют продукцию, и государство им возмещает НДС, они, в свою очередь, перечисляют суммы этого налога НАК. Но «Нафтогаз» госбюджету не возвращает этот налог. Вот в чем беда и почему Минфин возмущается”, - отметил министр финансов.

По его словам, речь идет о сумме “если не ошибаюсь, около 5-6 млрд. грн.”.

При этом В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что возместить эту сумму в бюджет из других источников будет крайне проблематично.

Как сообщал УНИАН, 29 марта В.ПИНЗЕНИК заявил, что объем недопоступлений средств в бюджет в первом квартале этого года связан и с сокращением отчислений со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Так, по результатам первого квартала отчисления НАК составляли лишь 42% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на сегодняшний день НАК не оплатил 600 млн. грн. НДС, а по задекларированным НДС НАК не осуществлял платежей.

21 апреля председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО заявил, что считает необоснованным заявление министра финансов В.ПИНЗЕНИКА относительно «Нафтогаза Украины».

По словам АИВЧЕНКО, в первом квартале компания оплатила налогов и сборов в бюджеты всех уровней 2,474 млрд. грн., что соответствует сумме оплаченных налогов в первом квартале 2005 года. Единственное, по словам А.ИВЧЕНКО, это то, что компания имеет задолженность по уплате НДС в размере 253 млн. грн., которую НАК предлагает погасить поэтапно на протяжении 180 дней. При этом он добавил, что компания обратилась к правительству с просьбой установить для нее рассрочку по уплате НДС до 180 дней.