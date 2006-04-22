К 20-летию аварии на ЧАЭС врачи обследуют более 2 тысяч школьников

Сегодня в Народичах и Народичском районе Житомирской области к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС стартовала благотворительная акция международного украинско-американского фонда «Миссия в Украине» по бесплатному обеспечению лекарствами и медицинскому обследованию всех местных жителей.

Как сообщила УНИАН представитель фонда в Житомирской области Ирина ВЕНГЛОВСКАЯ, акция, которая завершится 29 апреля, охватит более 2 тысяч детей, проживающих в зоне отчуждения. В Украине этот фонд действует уже 8 лет.

Акция является, по словам И.ВЕНГЛОВСКОЙ, логическим продолжением длительной благотворительной работы фонда с чернобыльцами Житомирской области. На учете в данной организации состоят около 100 семей, которые ежемесячно получают помощь медикаментами и продуктами питания. В детских лагерях оздоровлено более 500 детей-инвалидов из Чернобыльской зоны.