За неделю холодовые травмы получил 81 человек, 9 умерли

За последние три дня - 22-24 января - в Днепропетровске наблюдается резкое увеличение количества обморожений. За неделю холодовые травмы получил 81 человек, при этом 9 умерли.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Новый мост» сообщил главный внештатный специалист по комбустиологии главного управления здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации, доктор медицинских наук Сергей СЛЕСАРЕНКО.

«Впервые мы столкнулись с большим количеством обморожений в 2006 году, когда в декабре начали поступать пациенты в связи с резким похолоданием, - рассказал он. - Этой зимой, начиная с 22 января, возросло количество пострадавших. По Украине таких 3,1 тыс. человек, при этом примерно 2 тыс. из них нуждаются в стационарном лечении».

«За прошлую неделю в Днепропетровской области холодовую травму получил 81 человек. Увеличение количества пострадавших зарегистрировано 22 января – 16 человек, 23-го – 16 и 24-го – 30 человек», - сказал С.СЛЕСАРЕНКО.

При этом, по данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы, от переохлаждения умерли 9 человек. В частности, в Днепропетровске женщина умерла от переохлаждения во дворе собственного дома. Как сообщает ГУ МЧС Украины в Днепропетровской области, 24 января в Красногвардейском районе Днепропетровска во дворе частного дома было найдено тело его хозяйки. 33-летняя женщина погибла в результате переохлаждения.