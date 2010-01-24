В Польше задержали украинца, открывшего нелегальный зубной кабинет

В Люблинском воеводстве Польши задержали гражданина Украины, который открыл нелегальный стоматологический кабинет.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным местной полиции, 45-летний украинец, который имел разрешение на работу в пекарне, устроил стоматкабинет в одном из домов в гмине Глуск под Люблином.

„Принимал пациентов, невзирая на то, что не имел полномочий для предоставления стоматологических услуг в Польше. Он утверждает, что имеет стоматологический кабинет в Украине”, - цитирует полицию РАР.

По данным правоохранительных органов, украинец также использовал лекарства, не допущенные для использования в Польше, которые он доставлял из Украины.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2007 году упростила доступ на внутренний рынок труда для граждан стран, имеющих непосредственную границу с ней, для того, чтобы компенсировать дефицит трудовых ресурсов, вызванный массовой трудовой эмиграцией поляков.

В частности, польские власти позволили гражданам Украины, Беларуси и РФ работать без разрешения 6 месяцев в году.

Справка УНИАН. С начала действия упрощенного порядка трудоустройства в конце июля 2007 года по июль 2009 года польские работодатели зарегистрировали такие заявки для более 280 тысяч украинцев.

В первой половине прошлого года на украинцев было зарегистрировано почти 120 тысяч заявок, в то время как за весь 2008 год их было немногим больше 140 тысяч.