На Крещатике в шахте канализационного люка погиб мужчина

В центре Киева в шахте канализационного люка погиб мужчина без постоянного места жительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве.

В частности, по данным спасателей, сегодня в 09.30 к ним поступило сообщение, что на улицы Крещатик, 5-в, в шахте канализационного люка возникло сильное задымление. Пожарно-спасательное подразделение, прибыв на место события, мгновенно ликвидировало загорание. Спасатели вытянули отсюда мужчину, к сожалению, без признаков жизни.

По словам слесаря, который и позвонил по телефону на «101», в коллекторе под землей согревались от холодов люди без постоянного места жительства. Предположительно, от не затушенной папиросы задымились матрас и тряпье, на котором бездомные спали, и, как следствие, – один человек задохнулся от угарного газа.