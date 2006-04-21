Киевское УСБУ перехватило оригинального наркокурьера

Киевским управлением СБУ разоблачен наркокурьер, который ввозил в Украину опий, спрятанный внутрь орехов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского УСБУ, в частности, в аэропорту «Борисполь» оперативники Киевского УСБУ задержали 29-летнего гражданина одной из ближневосточных стран, который после каникул на родине приехал сдавать экзамены в столичном вузе.

На таможне у иностранного студента были изъяты контрабандные наркотики – партию опия и свыше 100 пилюль, которые содержат психотропные вещества. Чтобы скрыть «товар», злоумышленник наркотическое зелье расфасовал в орехи, предварительно удалив из них сердцевину. А медицинские препараты, к обороту которых применяется особый контроль, спрятал в чемодане с вещами в специальном пакете – не прозрачном для сканирования.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Иностранец арестован, ведется следствие.