Взрыв газа на рыбоконсервном заводе не несет угрозы для Севастополя

Сегодняшний взрыв на рыбоконсервном заводе не представляет угрозы функционированию систем жизнеобеспечения Гагаринского района и Севастополя в целом.

Об этом заявил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Мирослав САГАЙДАК, сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации ГГА.

По информации отдела, во второй половине дня 21 января в одном из цехов рыбоконсервного завода, принадлежащем ОАО «Интеррыбфлот», произошел взрыв газа на автоматическом оборудовании, предназначенном для сушки банок, подготовленных к выпуску рыбных консервов. В результате взрыва погиб один человек - оператор автоматического оборудования. Само оборудование разрушено. Разрушений здания завода, пожара нет. По словам заместителя председателя городской госадминистрации М.САГАЙДАКА, взрыв квалифицируется как производственная авария. Ответственность за нее несет руководство предприятия.

МСАГАЙДАК подчеркнул, что взрыв на рыбоконсервном заводе угрозы функционированию систем жизнеобеспечения Гагаринского района и города в целом не представляет.