Избирательный марафон на «Пятом» установил рекордные рейтинги

Посвященный выборам Президента Украины марафон на «Пятом канале» установил рекордные рейтинги. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала.

В частности, 17 января с момента открытия избирательных участков «Пятый» начал 24-часовой марафон «Президентские выборы-2010», целью которого было наиболее полное освещение дня голосования и результатов первого тура гонок. Именно эти сутки наглядно продемонстрировали востребованность оперативной информации и заинтересованность в ней зрителя. За два дня марафона «5 канал» достиг рекордных рейтинговых показателей, отмечает пресс-служба.

По данным GFK Ukraine, среднесуточный рейтинг 17 января достиг 0,74%, показатель доли телевизионной аудитории – 3,68%. 18 января показатель доли повысился до 3,76% (большие города «50 тыс.+»). В целом, эти цифры почти в три раза превысили рейтинг канала за прошлый год. Средние показатели канала в 2009 г. составили: rat% - 0,22, shr% - 1,46. Следовательно, рейтинг марафона позволил «Пятому» подняться на несколько ступеней в общем рейтинге украинских телеканалов.

Безоговорочную лидерскую позицию в рамках марафона «Президентские выборы-2010» заняли выпуски «Время новостей», которые выходили в эфир с самыми свежими сообщениями и прямыми включениями с мест главных событий. 17 января выпуск в 18.00 на пике взял рейтинг 2,26%, долю 7,23%.

Пресс-служба напоминает, что с началом нового телевизионного сезона 31 августа 2009 года на «5 канале» стартовал многодневный марафон, посвященный президентским гонкам в Украине, под названием «Время до выборов». На протяжении этого периода ежедневно в эфире «Времени новостей», «Нового времени» и «Времени» отслеживались все события в рамках избирательной кампании, в гостевых студиях обсуждался широкий круг вопросов вокруг нее, делались прогнозы относительно ее результатов и тому подобное. На освещение президентских выборов был также полностью направлен эфир еженедельного политического ток-шоу на «Пятом» - «Майдан. Лидер нации» - с ведущими Павлом КУЖЕЕВЫМ и Яной КОНОТОП.

Марафон «Пятого канала» продлится вплоть до объявления окончательных результатов выборов на пост Президента Украины. Следовательно, сейчас «Пятый» продолжает отслеживать ход гонок и готовит финальный, еще более масштабный этап марафона, который начнется 7 февраля, в день решающего голосования, сообщает пресс-служба телеканала.