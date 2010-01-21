Начальник киевского метро готовит к повышению цен?

Начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ настаивает на необходимости повышения платы за проезд.

Как сообщает Інтернет-портал “Комсомольской правды в Украине”, об этом П.МИРОШНИКОВ сказал на «прямой линии», организованной изданием.

«У меня нет информации о повышении стоимости проезда, хотя сделать это просто необходимо. Нынешние тарифы экономически необоснованны», - подчеркнул он.

П.МИРОШНИКОВ в очередной раз отметил, что для того, чтобы метро стало рентабельным, стоимость одной поездки в подземке должна составлять 2,5 грн. Тогда у «Киевского метрополитена» появятся средства не только на поддержание нынешнего состояния подземки, но и на ее развитие, техническое переоснащение, добавил он.

П.МИРОШНИКОВ также сообщил, что за прошлый год метро заработало на аренде 21 млн. грн.

«Арендаторы получают разрешение на торговлю, только если это не противоречит мерам противопожарной безопасности и не затруднит эвакуацию. Инициатором появления торговых точек являемся не мы, а сами пассажиры. Ведь если бы там ничего не продавалось, они бы и минуты там не стояли», - отметил начальник метрополитена.

По его словам, указанной годовой суммы от аренды хватает на то, чтобы заплатить сотрудникам зарплату за две недели.

В тоже время, по данным П.МИРОШНИКОВА, в 2009 году на рекламе «Киевский метрополитен» заработал 7,4 млн. грн., а на перевозках пассажиров - 558,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, стоимость одной поездки в столичном метрополитене была повышена в конце 2008 года до 2 грн., в наземном транспорте – до 1,5 грн., если покупать билет заблаговременно в киоске, 2 грн. – если покупать его в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Антимонопольный комитет Украины (АМК) признал такое повышение необоснованным. 12 января 2009 г. на заседании АМК, которое состоялось при участии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января т.г. стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

Согласно распоряжению мэрии, тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте снижены с 31 января 2009 г., в частности, на проезд в метро – на 30 коп. Вместе с тем, возросла стоимость проездных билетов, например, годовой проездной документ на метро, который с 4 ноября стоил 365 грн., подорожал до 910 грн. А в 2010 г. годовые и квартальные проездные билеты были выведены из использования. В ходу остались жетоны по 1,7 грн., а также проездные на месяц или бессрочные проездные на не менее чем 50 поездок с заложенной в них стоимостью одной поездки 1,7 грн.