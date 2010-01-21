В Киевской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил АЗС

Сотрудники Броварского отдела милиции Киевской области задержали злоумышленника, который ограбил одну из автозаправок, угрожая игрушечным пистолетом.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

На месте преступления милиция выяснила, что в три часа утра к оператору АЗС подошел мужчина в маске и с пистолетом и стал требовать деньги. Испуганный работник отдал злоумышленнику «кассу», составлявшую почти 2,5 тыс. грн., после чего тот скрылся.

Вскоре правоохранители «вышли» на 26-летнего грабителя, который работал охранником в кафе, расположенном рядом с АЗС.

Как сообщил начальник Броварского отдела милиции полковник милиции Алексей КИРИЛЬЧУК, он признался в содеянном, рассказав, в частности, что пистолет, который он применил во время ограбления, был игрушечным.

Против грабителя возбуждено уголовное дело по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса. Ему грозит до семи лет лишения свободы.