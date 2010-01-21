Решено засыпать Киев солью и задействовать лопаты из резерва МЧС

Принято решение “активировать” 900 резервных штыковых и совковых лопат и ломов с баз Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Киевской городской государственной администрации, о таком решении было объявлено на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, которое проходило под председательством городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

“По решению комиссии, этот запас уже доставлен в Киев и уже сегодня он будет распределен среди районов», – сообщил об итогах заседания комиссии начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ.

Он также сообщил, что коммунальная корпорация «Киевавтодор» взяла на себя обязательство почистить от льда районы с новой застройкой, в частности Дарницкий и Оболонский районы. По словам В.ПШЕНИЧНОГО, в отличие от старой застройки, - плотной и тяжело проходимой для техники, - нововыстроенные кварталы имеют достаточно широкие проезды, что позволит выполнить соответствующие работы с помощью специальной техники.

«Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, решено максимально засыпать тротуары и дворовые проезды песчано-солевой смесью, чтобы размягчить лед, после чего можно будет его ликвидировать. Для этого необходимо пополнить районные запасы соли, поэтому члены комиссии приняли решение обратиться в Кабинет министров с просьбой, чтобы перечисления денег на приобретение необходимого количества смеси проходили без задержки», - сообщил начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.