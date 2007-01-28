Пинчук пригласил в Украину настоящий пример для молодежи (фото)

Астронавтка НАСА Хайдемари СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР - первая украинка, побывавшая в космосе, прибыла в Украину по приглашению украинского бизнесмена и мецената Виктора ПИНЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, это ее первый визит в Украину и она отвечала на вопросы журналистов на украинском языке без помощи переводчика.

В ходе визита Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР посетит Киев, Львов и Львовскую область. В частности, во Львовской области она посетит село Новый Яричив, где живут ее родственники.

31 января Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР вместе известным писателем Пауло КОЭЛЬЙО будет почетной гостьей Фонда Виктора ПИНЧУКА на торжественной церемонии награждения победителей стипендиальной программы Фонда «Завтра.ua». Церемония состоится в авиационном комплексе имени Антонова.

По прибытии в аэропорт «Борисполь» в ходе брифинга Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР сообщила, что очень ждет встречи с родственниками, которых никогда не видела, а также хочет увидеть село, где родился ее отец. Он умер 15 лет тому назад.

Она также отметила, что с ней в Украину очень хотел приехать ее 17-летний сын, но не смог, поскольку ему необходимо ходить на занятия.

Астронавтка сообщила, что В.ПИНЧУК пригласил ее в Украину как человека, который мог бы стать примером для молодежи. «Формула успеха заключается в том, чтобы много учиться и работать», - сказала она.

По ее словам, если бы ее не пригласил В.ПИНЧУК, она бы все равно приехала в Украину через год.

Также она сообщила, что слушала в космосе украинскую музыку и брала с собой маленький украинский флаг. Она созналась, что любит украинский борщ, вареники, голубцы и готовит другие украинские блюда.

Астронавтка отметила, что ей было очень приятно общаться с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ в Давосе.

Сегодня она познакомится с главными достопримечательностями Киева.

Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР родилась в г. Сентпол (штат Миннесота). В 1984 году закончила Массачусетский технологический институт. В 1985 получила степень магистра наук. Занимала разные должности в ВМС США. В 1996 году была отобрана кандидатом в астронавты. В сентябре 2006 года принимала участие в космическом полете как специалист, провела 12 дней в космосе, из которых 13 часов 8 минут провела в открытом космическом пространстве на международной космической станции.