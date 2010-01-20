Погода на завтра

Завтра на юге Украины ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный, метели, в Крыму сильный мокрый снег и дождь, сильный гололед, местами налипание мокрого снега.

На остальной территории небольшой снег, лишь в северных областях без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17° мороза, на севере Левобережья до 22°, днем 9-14° мороза; на Закарпатье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в южных областях на протяжении суток 6-11° мороза, в Крыму от 4° мороза до 1° тепла.

В Киевской области в четверг существенные осадки не ожидаются. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 9-14° мороза. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 11-13° мороза.